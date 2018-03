später lesen Serie A Khedira trifft gegen Milan - Juve baut Tabellenführung aus Teilen

Juventus Turin hat auch dank Torschütze Sami Khedira in Italiens Serie A einen großen Schritt zur erneuten Meisterschaft gemacht. Mit Weltmeister Khedira in der Startelf gewann Spitzenreiter Juve das Topspiel am Samstagabend gegen den AC Mailand 3:1 (1:1).