Stiftung Warentest Salami-Pizza im Test – das ist die beste Tiefkühlpizza

In der Kategorie „Sensorisches Urteil“ starten die Discounter-Pizzen mit einer Bewertung von „gut (2,0)“. Keine der Pizzen bekommt hier eine bessere Note. In der Kategorie „Ernährungs­physiologische Qualität“ schneiden die Pizzen von Kaufland am besten ab. Aldi bekommt die Bewertung „sehr gut (1,0)“ in der Kategorie „Mikrobiologische Qualität“.