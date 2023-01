Saartalk zu Élysée-Vertrag : Frankreich und das Saarland: Es braucht mehr Leute mit „Dibbelabbes-Französisch“

Saarbrücken „Von Erbfeinden zu besten Freunden? 60 Jahre Élysée-Verträge“ lautete das aktuelle Thema am Donnerstagabend im Saartalk.

Deutsch-französische Freundschaft als „revolutionäre Idee“

Was ist das Besondere an dem Vertrag, der vor 60 Jahren am 22. Januar unterzeichnet wurde? Für Altmaier, der als EU-Beamter und Bundesminister viel an Frankreich- und EU-Themen arbeitete, sind die Unterschriften von Charles de Gaulles und von Konrad Adenauer ein „revolutionärer Akt“. „Es gibt keinen Fall auf der Welt, in dem zwei Völker, die so verfeindet waren, Freunde geworden sind.“