Winterjacke schon wieder rausholen? "Zwiebel-Look"-Wetter im Saarland: Höchsttemperaturen bis zu 33 Grad – Tiefstwerte bei 11 Grad

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist es am Dienstag im Saarland und in Rheinland-Pfalz ganztägig sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 29, in Hochlagen auf 22 bis 24 Grad. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. In den Frühstunden ist örtlich Nebel möglich. Die Tiefstwerte fallen in der Nacht auf 15 bis 11 Grad, in der Eifel sind örtlich sogar nur 7 Grad möglich.