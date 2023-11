Bundeskabinett beschließt Novelle Zwei neue Spritsorten an Tankstellen im Saarland – was Sie wissen müssen

„Tankstellenbetreiber müssen ihrerseits künftig Diesel B10 und XTL an den Zapfsäulen deutlich kennzeichnen“, teilte das Bundesumweltministerium weiter mit. Dort steht künftig der Name der Dieselsorte, also "Diesel B10". Für XTL wird an Zapfsäulen "Paraffinischer Diesel" zu lesen sein.