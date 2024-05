Heute offizieller Verkaufsstart Günstiger? Ökologischer? Zwei neue Spritsorten an Tankstellen im Saarland

XTL-Diesel wird laut Experten wohl zwischen 15 und 20 Cent pro Liter teurer sein als herkömmlicher Diesel. „Deutschland ist hier europäischer Nachzügler. Vor allem in Skandinavien, aber auch in den Niederlanden, Italien und Österreich sind Tankstellen, die paraffinischen Diesel anbieten, schon weit verbreitet“, schreibt der ADAC. 2250 Stationen würden XTL ihn schon anbieten, über 11 000 zumindest in Beimischungen. „Der Mehrpreis gegenüber Mineralöldiesel liegt in diesen Ländern für die Reinform-Variante etwa bei 5 bis 20 Cent“, so der ADAC.