Zwei Gerichte für die Feiertage von Ressmann’s Residence in Kirkel Ei, Ei, Ei – wie schmeckt das so fein

„Ich finde es sehr spannend, mit Eiern zu arbeiten, ich mag ihre Vielseitigkeit“, sagt Julian Thienst, Küchenchef in Ressmann’s Residence. In der Tat: Eier kann man kochen, braten, pochieren oder backen, sie schmecken in pikanten und in süßen Speisen. Exklusiv für die Leserinnen und Leser der Saarbrücker Zeitung hat der 25-Jährige zwei raffinierte Rezepte für die Osterfeiertage kreiert, die er uns im renommierten Hotel-Restaurant von Katharina und Günther Ressmann in Kirkel vorstellt. „Das sind zwei nicht alltägliche Gerichte, Eier mal anders, aber man kann sie auch gut zu Hause nachkochen“, meint Günther Ressmann.