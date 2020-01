Kostenpflichtiger Inhalt: SPD will Nachbarn von Windkraftanlagen belohnen

Saarbrücken/Berlin Die SPD will Bürger belohnen, die in der Nähe von Windkraftanlagen leben. Auch Gemeinden sollen mehr von solchen Projekten profitieren.

Die Pläne der SPD, Bürger stärker zu belohnen, wenn sie Windräder in ihrer Nachbarschaft dulden, stoßen im Saarland auf ein positives Echo. „Das ist endlich mal ein kreativer, sachgemäßer und bürgernaher Vorschlag“, lobte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) die von SPD-Bundestagsfraktionsvize Matthias Miersch ins Spiel gebrachte „Windmühlen-Prämie“. Windräder in der Nachbarschaft zu haben, sei unbeliebt. Deshalb sollten Kommunen und Bürger davon profitieren können, betonte Rehlinger am Donnerstag gegenüber der SZ.