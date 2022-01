Regionaler Leitartikel : Zur Finanzierbarkeit der Pflegeversicherung

Im Saarland ist die Hälfte der rund 12 000 pflegebedürftigen Heimbewohner finanziell nicht in der Lage, den erforderlichen Eigenanteil von durchschnittlich 2700 Euro aufzubringen. Im Bundesdurchschnitt ist nur ein Drittel betroffen.

Hierzulande wirkt sich noch immer die Epoche des Steinkohlebergbaus und der Stahlwerke aus. In diesen Branchen waren im Saarland zu Hochzeiten fast 100 000 Menschen tätig, nahezu ein Viertel aller Beschäftigten. Doch Bergmann und Stahlarbeiter waren Männerberufe. Die Frauen blieben zu Hause, die wenigsten waren berufstätig. Da Männer oft deutlich sterben früher sterben, haben heute viele Frauen im Saarland nur eine niedrige Rente. Und es sind überwiegend Frauen, die in den Heimen gepflegt werden. Diese Situation wird noch viele Jahre anhalten. Viele Menschen in Heimen haben bereits Probleme, die Kosten für Unterkunft und Verpflegung aufzubringen, wenn sie pflegebedürftig sind, müssen sie auch für ihre Pflege zuzahlen. Da die Zahl der Pflegeberechtigten und Pflegebedürftigen weiter steigt, werden die Pflegeversicherungen finanziell noch stärker unter Druck geraten. In diesem Jahr schießt der Bund erstmals eine Milliarde Euro an Steuergeldern zu, auch um die Beitragssätze zu stabilisieren. Als die Pflegeversicherung 1995 eingeführt wurde, war ausdrücklich nur von einer Teilfinanzierung der Pflege die Rede. Heute wird jedoch immer wieder über eine Pflegevollversicherung diskutiert. Das hat auch mit einer übersteigerten Erwartungs- und Anspruchshaltung der Bürger zu tun, geschürt von Politikern, die hauptsächlich vor Wahlterminen die Pflegeleistungen ständig ausgeweitet und große Versprechen abgegeben haben. Über die Finanzierbarkeit hat man sich dabei nur wenig Gedanken gemacht.