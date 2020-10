In den Kirchen wird es kalt : Im Gottesdienst wird die Heizung abgeschaltet

Saarbrücken/Trier In den saarländischen Kirchen kann es in diesem Winter kalt werden. Wegen Corona wird dort nur spärlich geheizt.

Gottesdienst-Teilnehmer müssen sich in den Wintermonaten auf noch deutlich kühlere Temperaturen einstellen als üblich. Ein neues Schutzkonzept zum Heizen von Kirchen während der Corona-Pandemie des Bistums Trier sieht vor, dass in katholischen Gotteshäusern während der Gottesdienste nicht mehr geheizt wird. Die empfohlene Raumtemperatur liegt bei zehn bis zwölf Grad. Das „Schutzkonzept für die Heizperiode 2020/21 (Stand 20. Oktober)“ wurde den Gemeinden dieser Tage vom Bischöflichen Generalvikariat Trier zugesandt.

Die Begründung für die Neuregelung: Warmluft-Heizungen in Kirchen verbreiten Aerosole und verursachen Luftbewegungen. Deshalb sollen sie laut Schutzkonzept etwa eine halbe Stunde vor Beginn der Gottesdienste ausgeschaltet werden, damit sich die Luft beruhigt. In dem Schreiben wird zudem ein „moderates Temperieren“ von nur zehn bis zwölf Grad vorgegeben. Dies hänge mit der Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 Prozent zusammen, bei der sich die Infektiosität der in den Aerosolen befindlichen Corona-Viren deutlich verringere. Diese ideale Luftfeuchtigkeit stelle sich in der Regel bei einer Temperatur von zehn bis zwölf Grad ein. Üblicherweise herrschen in Kirchen laut Bistum rund 14 Grad.