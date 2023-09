Ideen wurden Innenminister vorgestellt Workshop mit einem Tischtennis-Nationalspieler: Was junge Saarländer sich für ihre Heimat wünschen

Was vereint einen Minister, einen Profisportler und ein ehemaliges Bergbauunternehmen? Laut der Einladung zum Zukunftsworkshop der RAG ist es „der Wunsch, ihr Land nachhaltig lebenswert zu gestalten“. Kürzlich hat die RAG eine Gruppe junger Menschen aus allen Ecken des Saarlandes in ihre Repräsentanz in Ensdorf eingeladen, um deren Bedürfnisse und Ideen für eine lebenswerte Heimat zu hören. Am Ende des Workshops sollten die Ergebnisse dann Innenminister Reinhold Jost als Gedankenstütze für zukünftige Entscheidungen präsentiert werden.