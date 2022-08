Bauarbeiten an den Gleisen : Züge zwischen Saarbrücken und Mainz fallen aus – auch Strecke nach Mannheim betroffen

Bauarbeiten an den Gleisen

Bahnreisende Saarländer haben es im August nicht leicht: Wer nach Mainz, Frankfurt oder Mannheim fahren will, muss wegen Bauarbeiten mit Verspätungen, Ausfällen und Ersatzbussen rechnen.

Wer mit dem Zug von Saarbrücken nach Mainz, Frankfurt oder Mannheim fahren möchte, muss sich momentan eventuell gedulden. Noch bis Ende August ist auf diesen Strecken wegen Bauarbeiten an den Gleisen mit Behinderungen in beiden Richtungen zu rechnen.

Baustellen an zwei Abschnitten auf der Bahnstrecke zwischen Saarbrücken und Mainz

Unter anderem der Regionalexpress RE 3 zwischen Saarbrücken und Mainz, der alle zwei Stunden auch nach Frankfurt weiter fährt, ist betroffen. Der Abschnitt zwischen Kirn und Bad Sobernheim ist laut dem privaten Bahnunternehmen Vlexx noch bis 26. August komplett für den Zugverkehr gesperrt. Reisende zwischen Saarbrücken und Mainz müssen hier auf den Schienenersatzverkehr per Bus umsteigen. Das gilt für beide Fahrtrichtungen.

Auf derselben Strecke wird am Abschnitt zwischen Ingelheim und Mainz noch bis 29. August gebaut. Hier sind die Schienen jedoch nicht jeden Tag komplett gesperrt. Samstags, sonntags und montags zwischen 20.40 Uhr und 4.40 Uhr fallen die Züge auf diesem Abschnitt aus und Reisende müssen auf den Schienenersatzverkehr per Bus umsteigen. Auch das gilt für beide Fahrtrichtungen.

Auch Bahnstrecke zwischen Homburg und Mannheim im August eingeschränkt

Außerdem ist die Bahnstrecke von Homburg nach Mannheim noch bis 28. August an den Wochenenden unterbrochen. Der Abschnitt zwischen Kaiserslautern und Neustadt ist an allen August-Wochenenden wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Fernzüge ICE, TGV, IC und EC fallen zwischen Saarbrücken und Mannheim aus oder werden weiträumig umgeleitet.

Auch der Regionalexpress RE 1 von Trier über Saarbrücken und Kaiserslautern und Mannheim fährt an den August-Wochenenden auf dem Abschnitt nicht. Reisende müssen zwischen Kaiserslautern und Neustadt auf den Schienenersatzverkehr per Bus umsteigen, der für die Strecke etwa doppelt so lange braucht. Die Ersatzbusse sollen im Zehn-Minuten-Takt fahren.