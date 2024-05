Diversität Zu wenige Frauen in der Baubranche – diese Gruppe will das jetzt im Saarland ändern

Das Netzwerk "Building Women" wurde in der Achitektenkammer des Saarlandes von den Vorstandsmitgliedern Cathrin Moll, Bettina Berwanger und Susanne Matheis sowie von Kirsten Wahl (Kreisvertrauensarchitektin) und Carmen Palzer (Geschäftsführerin, von links) gegründet. Hier besichtigen sie eine Baustelle von Bettina Berwanger an der katholischen privaten Maximilian-Kolbe-Gemeinschaftsschule in Neunkirchen-Wiebelskirchen.

Foto: Iris Maria Maurer