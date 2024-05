Mehr Platz für Pinguine, Schimpansen & Co. Zoos im Saarland setzen auf Modernisierung – um diese Projekte geht es

Und das ist nicht das Einzige, was sich in diesem und dem nächsten Jahr auf dem 13 Hektar großen Gelände am Fuße des Eschbergs mit seinen rund 1000 Tieren aus 100 Arten verändern wird: Auch das Winterhaus für die Pinguine wird neu und dann wesentlich größer gebaut. Am augenfälligsten für die rund 200 000 Besucher im Jahr werden jedoch die Änderungen bei den Menschenaffen sein. Denn Kolleck, seit einem Jahr Zoo-Chef in Saarbrücken, möchte sich kurzfristig von den drei Schimpansen trennen – sobald das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) eine neue Unterkunft für die drei Weibchen gefunden hat.