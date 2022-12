Kontrollen vor Silvester : „Verlust von Gliedmaßen und Augenlicht“ – Zoll Saarbrücken warnt vor illegalen Böllern

Nicht nur gefährlich, sondern auch strafbar: in Deutschland nicht zugelassene Feuerwerkskörper. (Symbolbild) Foto: dpa/Arno Burgi

Saarbrücken Billige Feuerwerkskörper aus dem Ausland können einem teuer zu stehen kommen. Davor warnt der Zoll in Saarbrücken. Außerdem drohen erhebliche Verletzungen.

Nach Corona-bedingter Pause wird es auch im Saarland an Silvester wieder privates Feuerwerk erlaubt. Dabei nutzen viele Kunden die Angebote im benachbarten Frankreich – doch Vorsicht ist geboten.

Vor Silvester: Zoll gibt Hinweise zu Böllern und Raketen

Darauf weist der Zoll in Saarbrücken hin. Denn wer mal rasch über die Grenze fährt, um sich Feuerwerkskörper zu besorgen, kann rasch in die Falle tappen. Das bedeutet im Ernstfall nicht nur juristischen Ärger für jenen, der dabei erwischt wird.

Viele der zu Silvester angebotenen Raketen und Böller im Ausland seien nicht geprüft. Damit stellen sie eine erhebliche Gefahr für jene dar, die sie zünden. Darauf weist Maike Ames hin. Die Pressesprecherin beim Hauptzollamt in der Landeshauptstadt: „Selbst bei vorsichtiger Verwendung können diese Feuerwerkskörper zu schlimmen Verletzungen, wie Verbrennungen, Verlust von Gliedmaßen und Augenlicht oder Verätzungen führen.“

Wiederholt hat die Polizei in den zurückliegenden Jahren teils folgenschwere Zwischenfälle mit Feuerwerkskörpern geschildert. Besonders dramatisch war ein Unglück im nahen Elsass: Dort hatte die Explosion eines Feuerwerkskörpers einen Mann enthauptet .

Schwere Verletzungen wie bei Laura C. sind die Kehrseite der Silvesterböllerei. Nicht nur das: Auch schlechte Luft, tausende Tonnen Müll & Mio. an leidenden Tieren sind Folgen der Böllerei. Jetzt Zeichen setzen und mit uns #böllerciao fordern: https://t.co/y9vzlLqKKR pic.twitter.com/4y9TSbyOe0

Feuerwerkskörper aus dem Ausland – das ist zu beachten

Wer in Lothringen oder Luxemburg Böller und Raketen für Silvester kaufen will oder im Internet bestellt, sollte auf Standards achten, die in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben sind.