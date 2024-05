Hängepartie seit über einem Jahr Zentrum für ambulante Operationen im ehemaligen EVK Saarbrücken droht das Aus

Seit März 2023 ist das Evangelische Krankenhaus (EVK) in Saarbrücken geschlossen, dennoch gibt es in einem Teil des Gebäudes noch medizinische Behandlungen in großem Stil. Rund 30 niedergelassene Ärzte aller Fachrichtungen führen dort etwa 9000 ambulante Operationen im Jahr durch, darunter Allgemeinchirurgen, Neurochirurgen, Schmerztherapeuten, Gefäßchirurgen, HNO-Ärzte, Gynäkologen, Augenärzte, Zahnärzte, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, Unfallchirurgen und Orthopäden.