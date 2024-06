Überraschende Ergebnisse Saarland knackt bei Einwohnerzahl Millionenmarke

Parallel zur Bevölkerungszählung fand laut dem Statistischen Landesamt Saarland zum Stichtag auch eine Gebäude- und Wohnungszählung statt. In Deutschland ist die Zahl der Wohnungen seit dem letzten Zensus 2011 um 2,5 Millionen gestiegen. Im Durchschnitt beträgt die Wohnfläche 94,4 Quadratmeter. Im Saarland liegt die durchschnittliche Wohnfläche über dem Bundestrend bei 107,1 Quadratmetern, was einem Plus von 2,9 Prozent gegenüber 2011 entspricht.