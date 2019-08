Luxemburg : Zehn Menschen bei Kleinbus-Unfall verletzt

Luxemburg Bei einem Verkehrsunfall auf der A 1 in Luxemburg sind zehn Menschen verletzt worden. Vier hätten schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Ein Auto hatte am späten Dienstagabend einen Kleinbus mit zehn Fahrgästen nahe der Ausfahrt Senningerberg am Heck gerammt.

