Risikogebiet im Saarland Zecken richtig entfernen – diese Fehler dürfen Sie niemals machen

Sonnige Tage im Saarland laden zu Ausflügen in den Wald ein. Doch in der idyllischen Natur lauert eine unsichtbare Gefahr in Form von Zecken. Diese winzigen Parasiten können Krankheiten wie Lyme-Borreliose oder FSME übertragen, wenn der Zeckenbiss nicht rechtzeitig und richtig behandelt wird.