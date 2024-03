"ZDF in Perl" ZDF-Team berichtet vier Wochen lang aus Perl im Saarland – das ist der Grund

Für vier Wochen sind zwei ZDF-Mitarbeiter in Perl im Saarland sowie in der Grenzregion unterwegs und erkunden, was die Menschen dort in ihrem Alltag umtreibt. Das teilt das ZDF mit. Für "ZDF in Perl" seien Reporterin Claudia Oberst sowie Kameramann Sacha Seibert vom Montag, 4. März, bis Donnerstag, 28. März, in der "grenzenlosen Region an der Mosel“ präsent und würden das Gespräch mit den Menschen vor Ort suchen.