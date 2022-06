Mindestlohn, Schwarzarbeit und unerlaubter Aufenthalt : Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen der saarländischen Gastronomie festgestellt

Am Freitagabend wurden im Saarland zahlreiche Gastronomien vom Zoll geprüft. Und dabei stellten die Zöllner einige Verstöße fest.

Das Hauptzollamt Saarbrücken kontrollierte am Freitagabend in Gastronomiebetrieben im Saarland. Im Fokus der Maßnahmen standen insbesondere die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 9,82 EUR je Stunde, die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Arbeitslosengeld und der Besitz von Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen bei Nicht-EU-Bürgern.