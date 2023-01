Lage entspannt sich langsam : Zahlreiche Glätte-Unfälle im Saarland – vier Menschen leicht verletzt

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Saarbrücken Glatteis hat in der Nacht und am frühen Montagmorgen für zahlreiche Unfälle im Saarland gesorgt. Vier Menschen wurden dabei leicht verletzt. Was bisher bekannt ist.

Wettertechnisch startet die neue Woche im Saarland ziemlich chaotisch. Das winterliche Wetter hat am frühen Montagmorgen, 30. Januar, zu bislang 40 Glätteunfällen (Stand 6 Uhr) geführt. Das teilte ein Sprecher der Führungs- und Lagezentrale der saarländischen Polizei auf SZ-Anfrage mit. Bei den Unfällen wurden vier Personen leicht verletzt. „Meist blieb es aber bei Blechschäden“, sagte der Sprecher.

Die A6 in Fahrtrichtung Mannheim derzeit nach einem Unfall in Höhe der Ausfahrt St. Ingbert-Mitte gesperrt.

Saarbahn: Busverkehr wieder aufgenommen

