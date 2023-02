Zahlen deutlich gestiegen : Saarland hat höchste Corona-Inzidenz in ganz Deutschland

Saarland hat höchste Corona-Inzidenz in ganz Deutschland

Dass Corona nach wie vor ein Thema ist, zeigen die aktuellen Zahlen: Die Inzidenz im Saarland ist nach Fasching wieder deutlich angestiegen – in keinem anderen Bundesland sind die Zahlen höher.

Die Coronainzidenz im Saarland ist am Donnerstag von 143,2 auf 161,1 angestiegen – im Ländervergleich ist das der höchste Wert. Das Saarland liegt damit deutlich über den Zahlen für den Bund (109,3). Nach dem Saarland sind die Inzidenzen in Hessen mit 150,7 und Nordrhein-Westfalen mit 133 am höchsten.