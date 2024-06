Zensus-Ergebnisse im Detail Bevölkerungsplus beschert Saarland wohl 200 Millionen Mehreinnahmen

Sie habe in den zurückliegenden Jahren ja immer wieder mehr als eine Million Einwohner als Ziel ausgegeben, meinte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstagmittag sichtlich zufrieden bei der Präsentation der aktuellen Zensus-Ergebnisse für das Saarland. Nun ist die Millionenmarke überschritten. Planerfüllung: Am Stichtag 15. Mai 2022 lebten 1 006 870 Menschen im Saarland.