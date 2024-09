Entgegen dem Trend in Deutschland DLRG gibt bekannt: Zahl der Todesfälle beim Baden im Saarland gesunken

Im gesamten Bundesgebiet stieg die Zahl der Badetoten dagegen: In deutschen Gewässern starben im laufenden Jahr 353 Menschen und damit so viele wie seit fünf Jahren nicht mehr. Im vergangenen Jahr wurden bis zum Stichtag 10. September noch 278 tödliche Badeunfälle gezählt, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mitteilte. In Rheinland-Pfalz stieg die Zahl der Badetoten im Vergleich zum Vorjahr sogar deutlich an – von fünf auf 13.