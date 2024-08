Positionspapier zur Umstrukturierung Zahl der Pflegebedürftigen im Saarland steigt sprunghaft – was die AOK jetzt fordert

Saarbrücken · Die Zahl der Pflegebedürftigen im Saarland steigt in den kommenden Jahren mehr als das Siebenfache im Saarland. Jetzt fordert die AOK eine Weiterentwicklung und Umstrukturierung der Pflege. Was in ihrem Positionspapier steht.

13.08.2024 , 09:00 Uhr

Um die steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen möglichst lange im gewohnten Umfeld versorgen zu können, hält die AOK flächendeckende Pflegenetzwerke für unabdingbar. In diese Netzwerke müssten auch Nachbarn und Bekannte eingebunden werden. Foto: Getty Images/iStockphoto/SeventyFour