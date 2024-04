85 Herzsportgruppen an 47 Standorten Zahl der Herzkranken im Saarland liegt deutlich über dem Bundesschnitt

Die Herzgruppen Saar veranstalten am Samstag. 4. Mai, in Zusammenarbeit mit dem Winterberg-Klinikum Saarbrücken einen Herz-Aktiv-Tag in den Räumen des Klinikums. Am Vormittag steht ein für alle Interessenten offenes Patientenseminar auf dem Programm. Dazu ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Am Nachmittag findet eine Übungsleiter-Fortbildung statt, die zur Verlängerung der Lizenz erforderlich ist.