So viele Apotheken mussten schließen : Zahl der Apotheken im Saarland nimmt dramatisch ab

In vielen Dörfern gibt es bereits keine Apotheken mehr und auch anderswo bangt die Apothekenkammer um den Fortbestand der Arzneimittelversorgung.

Zahl der Apotheken seit Jahren rückläufig

Ein Rückgang, der sich laut Apothekenkammerpräsident Manfred Saar in 2022 sogar beschleunigt hat. 2004 gab es im Saarland noch 353 Apotheken, also 80 mehr als heute.

Patienten werden den Rückgang merken

Der Präsident gibt an, dass eine Apotheke im Saarland im Schnitt gut 3.600 Patienten versorge. „Die Politik schaut seit Jahren tatenlos zu, dass immer weniger Apotheken eine immer älter werdende Gesellschaft versorgen müssen. Wir sind nunmehr an einem Punkt angelangt, an dem auch unsere Patientinnen und Patienten den Rückgang deutlich zu spüren bekommen werden“, führt der Apothekenkammerchef an.