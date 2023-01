Yeboah-Prozess : Anwalt prangert an: Rassismus sogar im Polizeiprotokoll

Der Vorsitzende Richter Konrad Leitges während der Verhandlung am Oberlandesgericht in Koblenz. Foto: dpa/Thomas Frey

Koblenz/Saarlouis 1991 ist Samuel Yeboah bei einem rassistischen Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Saarlouis getötet worden. Mehr als 31 Jahre später steht der mutmaßliche Täter, der Saarlouiser Peter S., in Koblenz vor Gericht. Am Montag haben dort vier Polizeibeamte ausgesagt, die in jüngerer Zeit mit dem Fall befasst waren.