Offensivere Verteidigungsstrategie als im ersten Yeboah-Prozess Anwälte des einstigen „Oberskins“ erheben gravierende Vorwürfe gegen die saarländische Polizei

Pünktlich um 9.30 Uhr betritt Peter St. den Saal. Erneut in Handschellen. Wolfgang Stahl, der Verteidiger des 54-jährigen Saarlouisers, dem die Bundesanwaltschaft in ihrer Anklage Beihilfe zum Mord an Samuel Yeboah und zum versuchten Mord in 20 weiteren Fällen durch einen rassistischen Brandanschlag 1991 in Saarlouis vorwirft, hatte das zu Prozessauftakt vergangene Woche moniert: Seinen Mandanten in Handschellen vor der anwesenden Presse in den Saal zu führen, verletze dessen Menschenwürde, komme einer "Vorverurteilung" gleich.