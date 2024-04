Nach Kritik an Palästinenser-Interview Yallah Shalom: „Nie das Existenzrecht Israels in Frage gestellt“

Das Junge Forum, so Yallah Shalom, stigmatisiere die gesamte Bevölkerung Gazas und stelle sie unter Generalverdacht. Hamdan Almasri und Mohammad Abu Ware, die Interviewten, seien beide „in Gaza aufgewachsen und erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen“, schrieb die Initiative. „Mit welcher grundlegenden Arroganz maßt sich das Junge Forum an, ihre Aussagen in Frage stellen?“ Die Aussagen im Interview zu der Bombardierung von Schulen und Universitäten seien, anders als vom Jungen Forum dargestellt, keine „Dämonisierung Israels“. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag habe im Januar vorläufige Maßnahmen gemäß der Völkermordkonvention angeordnet.