xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hektische Betriebsamkeit in Saarbrücken und Neunkirchen, überall wird geputzt, aufgeräumt und verschönert. In der Landeshauptstadt werden bunte Frühjahrsblumen in große Betonkübel gesetzt, in der ehemaligen Hüttenstadt wird letzte Hand an das neue Reservat für die beiden Streifenhyänen Lionel und Kati gelegt. Behausungen, Gehege, Scheiben und Gehwege sollen sauber sein, wenn an den Osterfeiertagen die Gäste strömen.

FOTO: Thomas Reinhardt

FOTO: Thomas Reinhardt

FOTO: Thomas Reinhardt

FOTO: Thomas Reinhardt

FOTO: Thomas Reinhardt

FOTO: Thomas Reinhardt

FOTO: Thomas Reinhardt

FOTO: Thomas Reinhardt

FOTO: Thomas Reinhardt