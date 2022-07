Wettervorhersage : Wolken, Regen und etwas Sonne: So wird das Wetter am Wochenende im Saarland

Wolken, Regen und etwas Sonne: So wird das Wetter am Wochenende im Saarland

Saarbrücken Die Menschen im Saarland müssen sich am Wochenende auf dichte Wolken und einzelne Regenschauer einstellen. Das sind die Aussichten im Überblick.

Zum Start ins Wochenende ist es im Saarland und der Region meist bewölkt. Im Norden sind die Wolken am Freitag meist dichter, im Süden lockert es sich teilweise auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 22 und 26 Grad soll es trocken bleiben.

Am Samstag bleibt es laut DWD-Prognose im Norden stark bewölkt und es kann einzelne Schauer geben. Im Süden sind auch längere sonnige Abschnitte möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad in der Eifel und bis zu 27 Grad an Rhein, Mosel und Saar.