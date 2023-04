Nach Ansiedlung in Ensdorf „Einmalige Chance für uns“: Saar-Wirtschaftsminister Barke besucht Wolfspeed-Chipfabrik in den USA

Nun ist Jürgen Barke (SPD), saarländischer Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, in den USA unterwegs, um die andere große Wolfspeed-Chipfabrik in Mohawk Valley im Bundesstaat New York in Augenschein zu nehmen. Er unternimmt die Reise mit einer Delegation, zu der auch Vertreter der Strukturholding Saar, die sich um das Ansiedlungsgeschäft im Saarland kümmert, gehören.