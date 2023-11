Sensationelle Sichtung im Saarland Der Wolf ist zurück – das müssen Sie über die Tiere wissen

Die Wahrscheinlichkeit eines Wolfsangriffs auf Menschen ist äußerst gering, so der Internationale Tierschutz-Fonds (ifaw). In Deutschland gab es seit der Rückkehr des Wolfes in den 2000er Jahren keine bestätigten Angriffe auf Menschen. Weltweit gab es nach einer Studie von Naturschutzorganisationen im Zeitraum von 2002 bis 2020 genau 491 Angriffe, von denen 26 tödlich endeten. Die Mehrzahl solcher Angriffe ist auf Tollwut zurückzuführen. Diese Krankheit trat bei Wildtieren im Saarland sowie in allen anliegenden Regionen seit Jahren nicht mehr auf. Deutschland, Frankreich und die Beneluxstaaten gelten als tollwutfrei. Das statistische Risiko für einen Wolfsangriff liegt laut ifaw nur knapp über Null.