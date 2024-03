Bericht vom Runden Tisch Wohnungsnot Wohnungslose Frauen stehen oft mit dem Rücken zur Wand

Es begann harmlos. Erika (Name von der Redaktion geändert) fiel es immer schwerer, ihr Haus in Ordnung zu halten und sich um sich selbst zu kümmern. Schließlich konnte sie sich nicht mehr richtig bewegen, weil sie den Großteil des Tages nur im Bett lag. Dann der Absturz: Nach einem Selbstmordversuch landete Erika im Krankenhaus. Ihre Wohnung war so zugemüllt, dass eine Rückkehr nicht infrage kam. Deshalb schlug sie nach der Entlassung beim Elisabeth-Zillken-Haus auf, einem stationären Angebot für wohnungslose Frauen. Und damit bei Sarah Sörensen, pädagogische Fachkraft im Fachbereich Wohnungslosenhilfe vom Sozialdienst katholischer Frauen Saarland (SkF), die noch viel mehr Beispiele dafür kennt, wie Frauen in Wohnungsnot geraten.