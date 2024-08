Ergebnis von Zensus 2022 So ist es um die Wohnsituation im Landkreis Neunkirchen bestellt

Die Zahlen bringen es an den Tag: Herrschte in den Jahren ab 1919 bis zum Ende der 1960er Jahre noch rege Bautätigkeit im Landkreis Neunkirchen, so nimmt diese danach immer deutlicher ab, beträgt in den Jahren seit 2010 gerade mal ein Zehntel. Insgesamt 43 232 Gebäude mit Wohnraum hatte der Landkreis zum Stichtag 15. Mai, darunter drei Wohnheime und 621 sonstige Gebäude mit Wohnraum. Über ein Viertel (12 210) stehen in der Kreisstadt. In den Gebäuden sind landkreisweit 69 931 Wohnungen, davon 27 in Wohnheimen und 1063 ins sonstigen Gebäuden. In den sieben Städten und Gemeinden stehen insgesamt zur Verfügung: Eppelborn 8545, Illingen 8448, Merchweiler 5310, Neunkirchen 25 032, Ottweiler 7336, Schiffweiler 8236 und Spiesen-Elversberg 7025. Auf Wohnheime entfallen in Eppelborn 18 und in Merchweiler sechs Wohnungen.