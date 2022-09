Tipps fürs Wochenende : Fantasiewesen und Industriekultur, Jazz und großes Theater

Der Fantasie- und Rollenspiel-Konvent (Fark, hier 2019) startet am Freitag erstmals in Losheim. Foto: Jörg Jacobi

Saarbrücken/ Lebach/ Losheim am See Wer am Wochenende was unternehmen will, hat die breite Auswahl. Nicht nur die Rückkehr des Fark-Konvents und der Saisonstart am Staatstheater locken.

Von der Spielzeit-Eröffnung des Saarländischen Staatstheaters bis zum Finale des „Zeltfestivals Saar“, vom Fantasie- und Rollenspiel-Konvent (Fark) an neuem Ort bis zum traditionsreichen Jazz-Festival in St. wendel – der Spätsommer wartet in dieser Woche mit zahlreichen Veranstaltungen auf. Einige Beispiele:

In Lebach wird noch bis Sonntag das „Zeltfestival Saar“ auf der Pferderennbahn gefeiert. An diesem Freitag, 20 Uhr, wird dort Sänger Rea Garvey auftreten. Auch die Fans von Party- und Schlagermusik kommen nicht zu kurz: Bei der „Lebacher Wiesn“ mit „Krachleder“ und Mia Julia an diesem Samstag ab 19.30 Uhr sowie bei der Schlagernacht mit Beatrice Egli, Bernhard Brink und Mike Leon Grosch an diesem Sonntag, ab 19.30 Uhr darf fleißig gefeiert werden.

Karten und weitere Infos

unter www.zeltfestival-saar.de

Der Fantasie- und Rollenspiel-Konvent (Fark) lädt von diesem Freitag bis Sonntag zum Abtauchen in Fantasiewelten ein. Veranstaltungsort ist der Seegarten in Losheim am Stausee. Öffnungszeiten: Freitag, 17 bis 22 Uhr, Samstag, 10 bis 23.45 Uhr, und Sonntag, 10 bis 19 Uhr. Für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Das Event gilt als eine der größten Kulturveranstaltungen des Saarlandes. Im Jahr 2019 versammelten sich dort 55 000 Rollenspiel-Fans – auch aus anderen Ländern. Die Pandemie belastete jedoch auch diese Großveranstaltung. In Losheim liegt der Fokus nun unter anderem auf den Themen Science Fiction, Steampunk, Cosplay und Fantasy.

Am Saarbrücker Schloss steigt ebenfalls von diesem Freitag bis Sonntag das „Velo-Swing Festival“. Dort wird es einen Markt und Aktionen rund um das Fahrrad sowie Swing-Anfänger-Tanzworkshops geben. Bereits ab 9.30 Uhr kann auf dem Vintage-Fahrrad-Markt gestöbert werden. Am Freitag ab 20 Uhr spielt die Big Band der Polizei des Saarlandes im VHS-Zentrum.

Anmeldung und Programm unter

www.veloswingfestival.com

Das Wildparkfest Weiskirchen wird von diesem Freitag bis Sonntag gefeiert. Los geht es am Freitag, 17 Uhr, mit der Festplatzeröffnung und dem anschließenden Fassanstich. Um 20 Uhr spielt die Band „The Alligators“. Zu hören ist überwiegend Musik der 50er Jahre. Am Samstag beginnt der Tag um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Kaffee und Kuchen mit einem Konzert des Musikvereins laden am Mittag zum Verweilen ein. Am Sonntag gegen 15 Uhr startet ein Kindernachmittag. Es wird unter anderem auch eine Tombola geben.

Weitere Infos unter www.weiskirchen.de

Das Quartett „Audiodada“ spielt am Freitag, 19.30 Uhr, in der Café und Bar „Kunstherz“ an der Modernen Galerie in Saarbrücken. Die Musik sei „mystisch und tanzbar, modern und zeitgemäß“, so der Veranstalter.

Infos unter www.fb.de/AUDIODADAs

Die „Internationalen St. Wendeler Jazztage“ starten an diesem Samstag bis zum 18. September in ihre 31. Ausgabe. In diesem Jahr gibt es im Kurhaus zwei Prolog-Konzerte und vier Doppelkonzerte im St. Wendeler Saalbau. Am Samstag, 20 Uhr, tritt das Jugendjazz Orchester Saar im Kurhaus Harschberg auf. Die Leitung hat Martin S. Schmitt. Aufgeführt werden Songs im Bigband-Sound. Als Solist tritt der Schlagzeuger Kevin Naßhan auf. Am Sonntag, 18 Uhr, spielt das Matt Carmichael Quintett im Kurhaus Harschberg.

Weitere Infos unter www.wndjazz.de

Der Tag des offenen Denkmals wird auch im Saarland begangen. Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte sind aus diesem Anlass zum Beispiel an diesem Sonntag Dokumentarfilme zu sehen. Zudem werden eine Diskussion und Führungen angeboten. Das Motto lautet „Geschichte und Gegenwart der Industriekultur“. Den Auftakt bildet die Vorführung des Films „Losers and Winners“ um 11 Uhr in der Erzhalle. Im Anschluss kann das Publikum mit den Regisseuren Ulrike Franke und Michael Loeken diskutieren. Das Hüttengelände inklusive der Urban Art Biennale kann am Sonntag kostenlos erkundet werden, wie die Hütte mitteilte.

Weitere Infos unter

www.voelklinger-huette.org

Seine neue Spielzeit läutet das Saarländische Staatstheater an diesem Sonntag ab 15 Uhr mit dem traditionellen Theaterfest in Saarbrücken ein. Veranstaltungsorte sind die Spielstätten Großes Haus, Alte Feuerwache und Sparte 4. Auch auf dem Tbilisser Platz vor dem Theater darf gefeiert werden. Beim abendlichen Promenadenkonzert warten Generalmusikdirektor Sébastien Rouland, Solisten des Musiktheaters und das Saarländische Staatsorchester mit ersten Eindrücken aus dem neuen Spielplan auf: Zu hören sind unter anderem Ausschnitte aus Giuseppe Verdis Oper „La forza del destino“ und Johann Strauß‘ Operette „Fledermaus“. Der Eintritt ist frei.