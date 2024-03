Reiseportal mit Preis-Analyse Günstige Geheimtipps: Diese zwei Städte eignen sich perfekt als Wochenend-Ausflugsziel

Wie die Reisexperten von Travelcircus der Saarbrücker Zeitung mitteilen, haben Göttingen, Stuttgart und Herne bei einer großen Preis-Analyse von 82 Großstädten für einen Wochenend-Ausflug bundesweit am besten abgeschnitten und gelten damit als die drei günstigsten in Deutschland. Auch für Touristen aus dem Saarland lassen sich zwei Geheimtipps für so einen Kurz-Trip ableiten. „Es muss es nicht gleich ein Abenteuerurlaub am anderen Ende der Welt sein, um der Reiselust Abhilfe zu verschaffen. Manchmal hilft es schon, mal wieder etwas außerhalb der eigenen Stadt zu erleben“, hieß es. „Gerade die deutschen Großstädte bieten für ein Wochenende zahlreiche Möglichkeiten, um ein wenig Großstadtluft zu schnuppern, Sightseeing zu betreiben und sich von der deutschen Küche verwöhnen zu lassen.“