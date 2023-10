Initiative „Junge Pflege“ gestartet Wo können junge, pflegebedürftige Saarländer wohnen?

In diesem Sommer nun haben Bender und der Landesbehindertenbeauftragte Daniel Bieber das Gesundheitsministerium angeschrieben und in ihrem Brief eine Forderung aufgestellt: Plätze für jüngere Pflegebedürftige müssen geschaffen werden (die SZ berichtete). Diese so genannte „Junge Pflege“ gibt es im Saarland bisher nicht, in anderen Bundesländern (etwa Nordrhein-Westfalen) schon.