Vier Tage im Jahr : Verkaufsoffener Sonntag im Saarland – alle Termine für 2022 im Überblick

Update Gründe für einen ausgiebigen Shoppingbummel gibt es zuhauf. Bisweilen genügen die Tage zwischen Montag und Samstag allerdings nicht, um alle Besorgungen abzuhaken. Dann heißt die Rettung verkaufsoffener Sonntag. Ein Überblick über die verkaufsoffenen Sonntage im Saarland.

In schöner Regelmäßigkeit bekommen Shopping-Fans im Saarland auch am siebten Tag der Woche Gelegenheit zum ausgiebigen Einkaufen. Das Ladenöffnungsgesetz im Saarland lässt bis zu vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr zu. Viele Einzelhändler beteiligen sich mit zahlreichen Attraktionen und einem vielfältigen Programm.

Doch nicht alle Geschäfte öffnen am verkaufsoffenen Sonntag im Saarland, denn die Teilnahme ist freiwillig. Neben den großen Einkaufscentren beteiligen sich viele weitere Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen im Saarland. So zum Beispiel die Möbel Boss Möbelhäuser und viele Baumärkte. Auch die großen Elektromärkte wie Saturn und Media Markt sind regelmäßig an den verkaufsoffenen Sonntagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch immer mehr Supermärkte beteiligen sich an den verkaufsoffenen Sonntagen. So hat die ganze Familie die Möglichkeit gemeinsam den Wocheneinkauf zu erledigen. Meist beschert ein Kaufsonntag im Saarland den Einzelhändlern sehr gute Umsätze.

Verkaufsoffener Sonntag in Blieskastel : Wieder Shoppen in der Frühlingssonne

Verkaufsoffene Sonntage im Saarland: Diese Regeln gelten

Verkaufsoffener Sonntage im Saarland: Ein Überblick

Nachdem der verkaufsoffene Sonntag im Saarland am 2. Januar coronabedingt ausgefallen ist, findet der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres am 3. April 2022 in Saarbrücken statt. Auch in anderen Städten im Saarland haben die Geschäfte an diesem Tag geöffnet.