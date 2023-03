2500 Frauen im Verein Zwischen Bauernhof und Bildungsauftrag: Saar-Land-Frauen kämpfen für Zukunft in Dörfern

Kaum noch Bauernhöfe und immer mehr verödende Dörfer ohne Geschäfte, Bildungseinrichtungen oder attraktive Freizeitmöglichkeiten: Die noch knapp 2500 in einem Interessenverband mit 45 Ortsvereinen organisierten Saar-Land-Frauen kämpfen gerade deshalb mit viel ehrenamtlichem Engagement für eine Zukunft der Menschen in den ländlichen Regionen. Sie bringen sich bei Festen, Umzügen, in der Bildungsarbeit und Flüchtlingshilfe ebenso ein wie bei anderen traditionellen und neuen Aktivitäten.