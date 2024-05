Vor der Europawahl Bildung, Forschung, Tourismus: In diese Projekte im Saarland fließt EU-Geld

Wenn Akteure aus zwei europäischen Nachbarregionen oder Nachbarländern ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellen, können sie sich um eine Finanzspritze bei der Europäischen Union (EU) bewerben. Über die sogenannten Interreg-Programme, die aus dem europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) der EU gespeist sind, profitiert auch das Saarland davon. In der Förderperiode 2014-2020 war unser Bundesland an 65 Projekten beteiligt. Dadurch flossen mehr als 22 Millionen Euro in grenzüberschreitende und interregionale Initiativen mit saarländischer Beteiligung. Wird ein Projekt genehmigt, können bis zu 60 Prozente der Gesamtkosten übernommen werden. Die restliche Finanzierung müssen die Projektpartner sicherstellen. Das Geld aus den Interreg-Programmen ist als Anschubfinanzierung gedacht. Ziel ist es, dass sich das Projekt nach Ablauf der Förderperiode allein trägt. In den unten stehenden Beiträgen stellen wir exemplarisch fünf Projekte aus Saarbrücken, Dirmingen, Überherrn und Otzenhausen vor.