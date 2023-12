Regionaler Leitartikel Vorsicht statt Tempo bei Digitalisierung!

Auch in diesem Jahr lagen sie tausendfach unter den Weihnachtsbäumen: Tablets, Smartphones und sonstiger digitaler Gimmick – und das schon für die Jüngsten. Sie sollen diese Geräte möglichst früh benutzen, das ist das Ziel der Digitalisierungsstrategie, dem auch die saarländische Bildungspolitik mit Verve folgt. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) wird nicht müde, die Erfolge bei der Ausstattung der Schulen mit schnellem Internet und Tablets für alle zu preisen. Noch schneller soll es gehen – trotz vieler Probleme. Die technischen sind in den Griff zu kriegen. Da geht es um Datensicherung, defekte Geräte, Reparaturkosten und ungeklärte Versicherungsfragen, wie die Landeselternvertretung Gymnasien kürzlich beklagte. Schwerer wiegen die sich häufenden Warnungen vor den negativen Auswirkungen der Bildschirmmedien auf das Lernen und die Sprachentwicklung von Kindern. In Schweden hat man jetzt die Reißleine gezogen und kehrt in Vor- und Grundschule zurück zu gedruckten Büchern, reduziert den Einsatz digitaler Geräte in Schulen – eine spektakuläre Entscheidung, ganz gegen den Zeitgeist in unserer digitalisierten Welt.