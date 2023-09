Denkmalfall „Wirtschaftlich unzumutbar“ – Hangar des historischen Saar-Flughafens droht der Abriss

Wer heute über die Saarbrücker Stadtautobahn in Höhe der St. Arnualer Stiftskirche entlanggleitet, rollt über das alte Flugfeld des bis Mitte der 50er Jahre in Betreib gebliebenen Saarbrücker Flughafens hinweg. Heute verläuft die Saar in St. Arnual ziemlich genau dort, wo früher der alte Flugzeug-Hangar stand. Alte Luftpostmarken aus den 1930ern zeigen in Sichtweite der Stiftkirche hochsteigende Flieger.