In Remich billiger tanken, günstig Zigaretten kaufen und bald kiffen? Die neue Regierung Luxemburgs hat die Legalisierung von Cannabis angekündigt. So will es der Koalitionsvertrag, auf den sich Liberale, Sozialdemokraten und Grüne geeinigt haben. SZ/dpa