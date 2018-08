Wirbel um Betonteile: Autobahnbrücke bei Sulzbach zeitweise gesperrt

Wegen vermeintlich herabfallender Betonteile ist im Saarland die Sulzbachtalbrücke der A8 am Mittwochabend zeitweise für den Verkehr gesperrt gewesen. weniger

Ein Passant hatte am Abend von „kleineren Betonteilen“ berichtet, die heruntergefallen seien, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Polizei in Sulzbach.