Kolumne „Warscheids Welt“ Wir werden seit Jahren ärmer

Das Leben ist richtig teuer geworden. Vor allem 2022 zogen die Preise wegen des Kriegs in der Ukraine spürbar an und die Jahresteuerungsrate erreichte 7,9 Prozent. 2023 fiel dieser Wert auf 5,9 Prozent, was immer noch stattlich war. Doch Corona und der Ukraine Krieg haben nur eine Entwicklung beschleunigt, die bereits 2019 eingesetzt hatte. Heute liegt das Preisniveau um 18,6 Prozent höher als im letzten Jahr vor der Pandemie. Essen und Trinken in Restaurants haben sich um 33 Prozent verteuert. Ein Glas Wein für sechs Euro oder mehr, ein Cappuccino für 4,50 Euro, das ist ganz schön happig. Wer noch die D-Mark-Preise im Kopf überschlägt – ein Euro sind fast zwei Mark –, kommt gehörig ins Schlucken. Die Reallöhne hielten damit nicht Schritt. Sie lagen Ende vergangenen Jahres niedriger als im Schlussquartal 2015.