Saar-Riesling-Sommer in geänderter Form : 18 Weingüter an der Saar öffnen ihre Tore

Serrig/Saarburg/Konz Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. August, öffnen 18 Spitzenwinzer von Serrig bis nach Kanzem ihre Betriebe und laden zu Jahrgangspräsentationen und Proben ein.

Die beliebte Veranstaltung kann wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form ausgerichtet werden. Doch die Weinfreunde müssen am kommenden Wochenende nicht auf die besonderen Genusserlebnisse an der Saar verzichten. Denn wie im vergangenen Jahr findet als Alternative zum Saar-Riesling-Sommer ein Wochenende der offenen Saar-Weingüter statt. „18 Winzer öffnen ihre Pforten für Jahrgangspräsentationen, individuelle Weinproben oder bieten Weingenuss, Speisen und Musik in ihren Parks und Vinotheken an“, erklärt Ansgar Schmitz, Geschäftsführer des Vereins Moselwein in Trier. Von Serrig bis nach Konz kann probiert werden, außerdem sind mehrere Gastwinzer mit dabei. Die Veranstaltung „Offene Saarweingüter“ im letzten Jahr mit 14 Betrieben sei sehr gut angenommen worden, so Schmitz, „es waren viele Gäste unterwegs und die Weingüter waren zufrieden mit der Resonanz.“

So präsentiert sich das Weinbaugebiet derzeit abwechslungsreich, es gibt einen guten Mix aus renommierten Betrieben und ambitionierten Aufsteigern. Da die Weingüter ziemlich eng beieinander liegen, können Interessierte am Samstag und Sonntag gleich in mehreren Häusern probieren. Ansgar Schmitz macht allerdings darauf aufmerksam, dass einige der Weingüter nur nach vorheriger Anmeldung besucht werden können. Die Anzahl der Teilnehmer sei teilweise limitiert und die Teilnahme in einigen Fällen kostenpflichtig. „Bei einigen Stationen werden kommentierte Weinproben mit limitierter Teilnehmerzahl zu festen Uhrzeiten angeboten. Mehrere der Weingüter bieten auch Speisen an. Die Öffnungszeiten, die Hygieneregeln und Anmeldeformalitäten finden sich auf der Internetseite des Saar-Riesling-Sommers.



Die Weinfreunde aus dem Saarland können ihre individuelle Weinreise in Serrig beginnen. Dort lädt das Weingut Schloss Saarstein zum Weingenuss auf der Terrasse mit Blick ins Saartal ein. Das Weingut Würtzberg in Serrig hat mit dem Weingut Schloss Lieser einen Gastwinzer von der Mosel mit dabei. In Saarburg präsentiert sich das Weingut Dr. Wagner gemeinsam mit dem Gastweingut Haart aus Piesport und bietet Live-Musik sowie Weingenuss im Park. Auch das Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken öffnet seine Vinothek. In Ockfen lädt der Bocksteinhof zum Besuch ein, als Gast ist das Weingut Michael und Patrick Phillps aus Ayl mit dabei. In Schoden bittet der Weinhof Herrenberg zur Pobe, in Wiltingen kann die Weinmanufaktur Van Volxem besichtigt werden. Am Scharzhof stellen die Bischöflichen Weingüter ihre 2020er Kollektion vor. In Ayl sind die Vinothek des Weingutes Margarethenhof und das Weingut Peter Lauer geöffnet. In Kanzem sind drei Betriebe mit von der Partie: Das Weingut Peter Mertes öffnet die Weinbar „Wein+Bike“, Gut Cantzheim seinen Garten und die Orangerie. Und auch in Günther Jauchs Weingut von Othegraven kann der Saarwein im Park und im neuen „Haus im Park“ genossen werden.

In Konz-Oberemmel laden die Weingüter von Hövel und Reichsgraf von Kesselstatt gemeinsam zur Jahrgangspräsentation der 2020er ein. Auch die neue Weinmanufaktur Petershof in Oberemmel öffnet zur Jahrgangspräsentation. In Konz-Filzen bilden die benachbarten Weingüter Reverchon und Piedmont mit ihren Parks den Abschluss – oder auch den Anfang. Bei der Veranstaltung „Offene Saargweingüter“ sei jeder willkommen, so die Veranstalter, „vom Profi bis zum Weinanfänger.“