Wetter-Lage im Live-Ticker Nach Verkehrschaos der vergangenen Tage – DWD warnt vor glatten Straßen am Wochenende

Nachdem es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Verkehrsproblemen aufgrund der Witterungen gekommen war, verzeichnete die Polizei im Saarland am Freitagmorgen nur zwei leichte Unfälle. Auf für den Tag rechnet die Polizei nicht mehr wirklich mit größeren Problemen. Die Lage beruhigt sich am Freitag erst einmal wieder. Auch der Deutsche Wetterdienst prognostiziert, dass aus Norden mäßig kalte Polarluft einfließen wird, die allmählich unter Hochdruckeinfluss gerät und damit für recht ruhiges Winterwetter sorgt. Am Wochenende kann es dann aber vor allem in der Nacht wieder zu Glätte kommen. Autofahrer sollten deshalb unbedingt auch weiterhin vorsichtig fahren.